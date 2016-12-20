瑞士警方称苏黎世清真寺枪击案袭击者已身亡

路透苏黎世12月20日 - 瑞士苏黎世一家清真寺周一发生枪击事件，有三人受伤。警方周二称，枪手已经身亡，确认在事故现场附近发现的一具尸体正是袭击者。

苏黎世州警察称，当局已确认嫌犯身份，但并未给出更多细节。1300GMT将召开新闻发布会。

该枪手当时闯入这所清真寺，向里面正在祷告的人开枪。(完)