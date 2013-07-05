新加坡有望取代瑞士成全球最大金融中心

普华永道全球私人银行和财富管理调查中指出，瑞士仍是世界头号离岸金融中心，在今年排名中领先于竞争对手新加坡、伦敦、香港和纽约，但未来两年可能被新加坡取而代之。此项调查对象为来自51个国家的200位金融专业人士。图为新加坡中央商务区。路透