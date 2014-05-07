瑞士和新加坡同意共享税务信息 加入打击避税行列

路透巴黎5月6日 -经济合作暨发展组织(OECD)表示，瑞士和新加坡周二加入了共享税务信息的国家行列，成为消除银行业保密屏障的一个重大突破。

按照总共47国签署的承诺，各国政府间将每年自动共享金融信息，包括用于计算资本利得税的纳税人银行存款、股息、利息收入和销售收入。

“显然，这给滥用银行保密权利来避税画上了句号，”OECD税务主管Pascal Saint-Amans在巴黎一次会议上向记者表示。

“这意味着政府可以真正评估那些自以为能在其它地区隐藏收入的人应缴的税款。”(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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