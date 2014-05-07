瑞士和新加坡同意共享税务信息 加入打击避税行列

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透巴黎5月6日 -经济合作暨发展组织(OECD)表示，瑞士和新加坡周二加入了共享税务信息的国家行列，成为消除银行业保密屏障的一个重大突破。
按照总共47国签署的承诺，各国政府间将每年自动共享金融信息，包括用于计算资本利得税的纳税人银行存款、股息、利息收入和销售收入。
“显然，这给滥用银行保密权利来避税画上了句号，”OECD税务主管Pascal Saint-Amans在巴黎一次会议上向记者表示。
“这意味着政府可以真正评估那些自以为能在其它地区隐藏收入的人应缴的税款。”(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。