瑞士营销：让中国人教中国人滑雪

路透瑞士格林德尔瓦尔德1月9日(记者 Ruben Sprich) -中国富人长期以来青睐到瑞士购买手表、巧克力和欣赏美景。如今，瑞士又在向中国人推销另一项该国的象征性运动--滑雪。

瑞士正在培训八名中国滑雪教练，并将其派往圣莫里茨(St.Moritz),、达沃斯(Davos)、策马特(Zermatt)、格斯塔德和其他景区，教中国游客学习滑雪。

预计到2017年在瑞士山区过夜的中国游客人数将翻番，瑞士旅游局表示，他们希望这些教练能有助于增加瑞士滑雪道对中国游客的吸引力。

在格林德尔瓦尔德(Grindelwald)景区，26岁的徐中兴(音)表示，滑雪正益发在中国富人中流行开来。他是参与该项目的教练之一。

徐中兴对路透表示：“在中国，我们冬天就是打牌或打麻将，但越来越多的人希望进行户外运动，也发现了滑雪的魅力。这种生活方式--服装、配饰等等在年轻人中也非常流行。”

阿尔卑斯雪山景区和豪华的购物体验已经让瑞士成为亚洲游客青睐的目的地之一。

瑞士旅游官员希望这些在瑞士培训过的中国滑雪教练回国后能成为瑞士冬季旅游行业的代言人。

徐中兴称，这项培训项目将向中国游客展示，在瑞士不止有巧克力可买。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。