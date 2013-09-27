豪华手表厂商对智能手表兴趣寡然

LVMH董事长阿诺 (左)与瑞士宇舶CEO让-克劳德·比弗2009年11月5日在尼翁的记者会中。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透苏黎世9月26日 - 别指望花掉你1万美元的腕表能上网或打电话。

瑞士高端手表制造商似乎都认为，他们的豪华手表理念与“高科技产品”的魅力似乎无法和谐共处。

豪华手表制造商宇舶(Hublot)(LVMH.PA)主席让-克劳德·比弗(Jean-Claude Biver)表示：“智能手表的设计十分老气。”

比弗说：“我怎么能让宇舶跟那些设计老气的产品融为一体呢？这是不可能的。”他补充道，他已经回绝了一家希望寻求未来进行项目合作的大型科技企业。

索尼、三星(005930.KS)和高通(QCOM.O)等科技企业已经推出智能手表。它们可像智能手机一样打电话、上网、运行应用软件。

科技业巨擘苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)也有意研发智能手表，苹果今年在日本推出iWatch。

根据全球知名市场研究公司朱尼普(Juniper Research)的数据，智能手表的出货量有望在2018年达到3,600万只，今年仅为100万只。瑞信分析师预计，包括智能手表、互动式眼镜等可穿戴技术的市场规模将在未来3-5年增长至420亿美元。

但豪华手表制造商对于生产这种交叉产品反应冷淡，因这可能会降低其品牌吸引力。

历峰集团(Richemont)CFR.VX控股股东鲁伯特(johann rupert)表示：“我不是贬低(智能手表)。”

“但我不认为这会对传统手表产生重大影响，特别是男性，(腕表)是他们唯一可以佩戴的珠宝。”

LVMH旗下最大手表品牌豪雅(TAG Heuer)的创意总监Thomas Houlon告诉路透，豪雅无意商业化生产智能手表。“瑞士手表最吸引人的一点是：它们是机械表。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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