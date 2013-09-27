专访：豪华手表厂商对智能手表兴趣寡然

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世9月26日 - 别指望花掉你1万美元的腕表能上网或打电话。
瑞士高端手表制造商似乎都认为，他们的豪华手表理念与“高科技产品”的魅力似乎无法和谐共处。
豪华手表制造商宇舶(Hublot) 主席让-克劳德·比弗(Jean-Claude Biver)表示：“智能手表的设计十分老气。”
比弗说：“我怎么能让宇舶跟那些设计老气的产品融为一体呢？这是不可能的。”他补充道，他已经回绝了一家希望寻求未来进行项目合作的大型科技企业。
索尼、三星 和高通 等科技企业已经推出智能手表。它们可像智能手机一样打电话、上网、运行应用软件。
科技业巨擘苹果 和谷歌 也有意研发智能手表，苹果今年在日本推出iWatch。
根据全球知名市场研究公司朱尼普(Juniper Research)的数据，智能手表的出货量有望在2018年达到3,600万只，今年仅为100万只。瑞信分析师预计，包括智能手表、互动式眼镜等可穿戴技术的市场规模将在未来3-5年增长至420亿美元。
但豪华手表制造商对于生产这种交叉产品反应冷淡，因这可能会降低其品牌吸引力。
历峰集团(Richemont) 控股股东鲁伯特(johann rupert)表示：“我不是贬低(智能手表)。”
“但我不认为这会对传统手表产生重大影响，特别是男性，(腕表)是他们唯一可以佩戴的珠宝。”
LVMH旗下最大手表品牌豪雅(TAG Heuer)的创意总监Thomas Houlon告诉路透，豪雅无意商业化生产智能手表。“瑞士手表最吸引人的一点是：它们是机械表。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。