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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 14:05 BJT

瑞士金融：大银行资本状况有所改善，但仍需进一步努力--央行报告

路透苏黎世6月18日 - 瑞士央行周四对该国最大银行--瑞银集团 和瑞士信贷银行 过去一年的资本状况改善表示欢迎，但称还需进一步努力。

瑞士央行在年度金融稳定报告中称“央行建议，大银行增强抵抗力的努力不要松懈，这在杠杆率方面尤其有必要。”

在今年稍晚国际新标准出台之前，瑞士料暂时不对大银行实施更严格的资本要求，即杠杆率目标。

公布金融稳定报告的同时，6月货币政策评估也将公布。瑞士央行利率决定将在0730GMT公布。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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