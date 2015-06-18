瑞士金融：大银行资本状况有所改善，但仍需进一步努力--央行报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世6月18日 - 瑞士央行周四对该国最大银行--瑞银集团 和瑞士信贷银行 过去一年的资本状况改善表示欢迎，但称还需进一步努力。
瑞士央行在年度金融稳定报告中称“央行建议，大银行增强抵抗力的努力不要松懈，这在杠杆率方面尤其有必要。”
在今年稍晚国际新标准出台之前，瑞士料暂时不对大银行实施更严格的资本要求，即杠杆率目标。
公布金融稳定报告的同时，6月货币政策评估也将公布。瑞士央行利率决定将在0730GMT公布。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。