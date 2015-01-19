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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 08:37 BJT

瑞士经济：能够抵御央行突弃瑞郎/欧元汇价上限的影响--财长

路透苏黎世1月18日 - 瑞士官员周日试图安抚民众，即在欧洲央行料将宣布大规模购债计划之际，瑞士央行突然放弃瑞郎/欧元汇价上限的做法不会动摇经济。

瑞士财长维德默-施龙普夫表示，预计瑞郎兑欧元将在1.10瑞郎附近稳定下来，她认为瑞士企业能够承受该汇价水准。

瑞士央行意外取消实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，撼动金融市场。此举引发了市场对于瑞士出口型经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨，股市下挫。

此举还导致瑞士企业纷纷发出获利将大幅下滑的警告，奢侈品、工业和旅游业受到的冲击料最大。

瑞士12月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.3%，如果瑞郎兑欧元维持高位，则有引发通缩的风险。

瑞士机械、电力和金属加工行业协会Swissmem的总裁Hans Hess对NZZ am Sonntag报纸表示，五分之一的瑞士工业企业面临“生死存亡威胁”。

瑞士央行宣布决定后，瑞郎兑欧元 升破平价水准，触及0.8500的高位，之后出现回落。

一些分析师和官员表示，瑞郎兑欧元汇价需要趋向于1.10瑞郎，才能防止瑞士经济受到损害。

瑞士央行总裁乔丹在接受报章访问时表示，市场对央行放弃瑞郎/欧元上限的反应过度。 (完)

(翻译 杜明霞； 审校 张荻)
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