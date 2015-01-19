瑞士经济：能够抵御央行突弃瑞郎/欧元汇价上限的影响--财长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透苏黎世1月18日 - 瑞士官员周日试图安抚民众，即在欧洲央行料将宣布大规模购债计划之际，瑞士央行突然放弃瑞郎/欧元汇价上限的做法不会动摇经济。
瑞士财长维德默-施龙普夫表示，预计瑞郎兑欧元将在1.10瑞郎附近稳定下来，她认为瑞士企业能够承受该汇价水准。
瑞士央行意外取消实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，撼动金融市场。此举引发了市场对于瑞士出口型经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨，股市下挫。
此举还导致瑞士企业纷纷发出获利将大幅下滑的警告，奢侈品、工业和旅游业受到的冲击料最大。
瑞士12月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.3%，如果瑞郎兑欧元维持高位，则有引发通缩的风险。
瑞士机械、电力和金属加工行业协会Swissmem的总裁Hans Hess对NZZ am Sonntag报纸表示，五分之一的瑞士工业企业面临“生死存亡威胁”。
瑞士央行宣布决定后，瑞郎兑欧元 升破平价水准，触及0.8500的高位，之后出现回落。
一些分析师和官员表示，瑞郎兑欧元汇价需要趋向于1.10瑞郎，才能防止瑞士经济受到损害。
瑞士央行总裁乔丹在接受报章访问时表示，市场对央行放弃瑞郎/欧元上限的反应过度。 (完)
(翻译 杜明霞； 审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)