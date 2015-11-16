瑞士央行：当前维持负利率更符合瑞士的利益--理事Maechler

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透苏黎世11月15日 - 新任瑞士央行理事Andrea Maechler对新苏黎世报表示，央行希望采用正利率，但目前保持负利率最为符合瑞士的利益。
瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%-负0.25%，将活期存款利率维持在负0.75%，藉此打压瑞郎的避险魅力。
Andrea Maechler新苏黎世报表示，“即使瑞士央行愿意放弃负利率。但这会对瑞士更好吗？肯定不会。”
Maechler从7月初开始担任瑞士央行理事，并且是该央行107年历史上第一位女性理事。
瑞士央行副总裁祖布鲁克10月曾表示，一旦经济情况允许，瑞士央行倾向于在正利率环境下运作。(完)
(翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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