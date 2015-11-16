瑞士央行：当前维持负利率更符合瑞士的利益--理事Maechler

路透苏黎世11月15日 - 新任瑞士央行理事Andrea Maechler对新苏黎世报表示，央行希望采用正利率，但目前保持负利率最为符合瑞士的利益。

瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%-负0.25%，将活期存款利率维持在负0.75%，藉此打压瑞郎的避险魅力。

Andrea Maechler新苏黎世报表示，“即使瑞士央行愿意放弃负利率。但这会对瑞士更好吗？肯定不会。”

Maechler从7月初开始担任瑞士央行理事，并且是该央行107年历史上第一位女性理事。

瑞士央行副总裁祖布鲁克10月曾表示，一旦经济情况允许，瑞士央行倾向于在正利率环境下运作。(完)