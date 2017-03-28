标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续

美国政经：费城联储总裁称共和党人士对美国税政看法不一致

路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。