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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 08:22 BJT

瑞士政经：央行意外放弃瑞郎汇率上限后，政府寻求加强彼此的联系

路透苏黎世3月5日 - 据路透周四看到的一份机密政策决议文件，瑞士央行意外决定放弃瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞士政府将寻求与央行进行更加密切的配合。

两位部长在个别的工作文件中写道，瑞士可能考虑采取新的汇率限制，但已经被采纳的这份政策决议文件则并未提及此事。

瑞士政府发言人周三表示，政府并未要求瑞士央行对瑞郎汇率实施新的限制。此前，瑞士报纸Handelszeitung报导称，瑞士财长及经济部长要求考虑重新限制瑞郎汇率，以免瑞郎大幅升值损害瑞士经济。

这份总计四页的文件显示，政府感受到政治压力，因出口商品突然变得更加昂贵的瑞士企业削减数以百计的工作岗位，而专家们预测今年瑞士经济将出现萎缩。

由于瑞士央行在宣布放弃瑞郎汇率上限的大约30分钟前才通知经济部长，这份文件中的一条建议就是，加强政府与央行之间的联系。

“财政部长和经济部长将加强与央行的信息交流，以更好地协调货币和经济政策的内容及沟通，”文件称。

瑞士政府发言人和央行发言人周四均拒绝置评。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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