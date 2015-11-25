瑞士央行：总裁乔丹称资产负债表规模没有上限--报载

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透苏黎世11月25日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对瑞士商报表示，瑞士央行对于扩大资产负债表没有限制，预计当前政策将压低“明显高估”的瑞郎。
瑞士央行正在努力削弱瑞郎汇率。该央行今年稍早取消瑞郎兑欧元汇率上限，称维持上限的成本太高，之后瑞郎大涨。
“我们的货币政策很明确，”乔丹接受瑞士商报采访中，被问到采取新汇率限制的前景时说道。采访于周三刊出。
“它是基于两大支柱：负利率和必要时干预汇市的意愿。总的来说，这应会减轻瑞郎的(升值)压力。”
过去五年中，瑞士央行资产负债规模增加逾一倍，至略高于6,000亿瑞郎(约合5,878.3亿美元)，主要原因是在汇市的买入操作。乔丹称，对于资产负债规模没有上限。
“如果我们确信干预举措能够实现一个持久的目标，那么我们未来准备对资产负债表进行相应的部署，”乔丹说。
汇率限制取消导致瑞郎大涨后，瑞士央行的政策已经帮助瑞郎兑欧元 稳定在1.08瑞郎左右。但如果欧洲央行下个月如期放宽政策，则问题可能会更加严重。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。