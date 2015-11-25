瑞士央行：总裁乔丹称资产负债表规模没有上限--报载

路透苏黎世11月25日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对瑞士商报表示，瑞士央行对于扩大资产负债表没有限制，预计当前政策将压低“明显高估”的瑞郎。

瑞士央行正在努力削弱瑞郎汇率。该央行今年稍早取消瑞郎兑欧元汇率上限，称维持上限的成本太高，之后瑞郎大涨。

“我们的货币政策很明确，”乔丹接受瑞士商报采访中，被问到采取新汇率限制的前景时说道。采访于周三刊出。

“它是基于两大支柱：负利率和必要时干预汇市的意愿。总的来说，这应会减轻瑞郎的(升值)压力。”

过去五年中，瑞士央行资产负债规模增加逾一倍，至略高于6,000亿瑞郎(约合5,878.3亿美元)，主要原因是在汇市的买入操作。乔丹称，对于资产负债规模没有上限。

“如果我们确信干预举措能够实现一个持久的目标，那么我们未来准备对资产负债表进行相应的部署，”乔丹说。

汇率限制取消导致瑞郎大涨后，瑞士央行的政策已经帮助瑞郎兑欧元 稳定在1.08瑞郎左右。但如果欧洲央行下个月如期放宽政策，则问题可能会更加严重。(完)