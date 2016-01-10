瑞郎汇率：瑞士央行总裁称，美元兑瑞郎接近平价是好迹象

路透苏黎世1月8日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在接受瑞士电视台SFR采访时称，美元和瑞郎接近平价水平是好迹象。

“我们发现美元兑瑞郎最近升值。现在约为平价，这对我们来说的确是个好现象，”乔丹在接受瑞士电视节目ECO采访时称，采访将在周一播出。周五SRF在网站上发表了节选。

乔丹称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上个月的升息决定缓解了瑞郎的上行压力，而瑞士利率必须在全球低利率环境下保持低位。瑞士利率现为负值。

“负利率对维持与欧元间利差很重要。这削弱了瑞郎的投资魅力，缓解瑞郎的压力，”乔丹称。

“若我们不是负利率，瑞郎魅力将大增，升值压力将加剧。”