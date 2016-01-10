瑞郎汇率：瑞士央行总裁称，美元兑瑞郎接近平价是好迹象

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透苏黎世1月8日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在接受瑞士电视台SFR采访时称，美元和瑞郎接近平价水平是好迹象。
“我们发现美元兑瑞郎最近升值。现在约为平价，这对我们来说的确是个好现象，”乔丹在接受瑞士电视节目ECO采访时称，采访将在周一播出。周五SRF在网站上发表了节选。
乔丹称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上个月的升息决定缓解了瑞郎的上行压力，而瑞士利率必须在全球低利率环境下保持低位。瑞士利率现为负值。
“负利率对维持与欧元间利差很重要。这削弱了瑞郎的投资魅力，缓解瑞郎的压力，”乔丹称。
“若我们不是负利率，瑞郎魅力将大增，升值压力将加剧。”
在被问及只要瑞郎汇价被高估，瑞士央行是否将一直维持负利率时，乔丹称：“只要瑞郎强劲，国外利率极低，我们就需要与其他国家的利率有差距。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。