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债券 | 2016年 1月 10日 星期日 16:51 BJT

瑞郎汇率：瑞士央行总裁称，美元兑瑞郎接近平价是好迹象

路透苏黎世1月8日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在接受瑞士电视台SFR采访时称，美元和瑞郎接近平价水平是好迹象。

“我们发现美元兑瑞郎最近升值。现在约为平价，这对我们来说的确是个好现象，”乔丹在接受瑞士电视节目ECO采访时称，采访将在周一播出。周五SRF在网站上发表了节选。

乔丹称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上个月的升息决定缓解了瑞郎的上行压力，而瑞士利率必须在全球低利率环境下保持低位。瑞士利率现为负值。

“负利率对维持与欧元间利差很重要。这削弱了瑞郎的投资魅力，缓解瑞郎的压力，”乔丹称。

“若我们不是负利率，瑞郎魅力将大增，升值压力将加剧。”

在被问及只要瑞郎汇价被高估，瑞士央行是否将一直维持负利率时，乔丹称：“只要瑞郎强劲，国外利率极低，我们就需要与其他国家的利率有差距。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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