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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:15 BJT

瑞士央行：2014年第四季外汇储备中欧元比例上升

路透苏黎世1月30日 - 瑞士央行周五称：
    
    * 截至12月底其外汇储备中有29%为美元，46%为欧元
    * 外汇储备中有8%为日圆，6%为英镑(完)
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