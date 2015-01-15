瑞士股市创1989年来最大单日跌幅 因瑞郎狂涨

路透伦敦1月15日 - 瑞士央行周四放弃瑞郎/欧元汇价上限后，触发股市疯狂交投，瑞士股市狂跌约9%，创至少25年来最大单日百分比跌幅。

一名交易商形容瑞士央行的决定是一场市场“大屠杀”，瑞士手表制造商斯沃琪(Swatch)执行长Nick Hayek将瑞郎兑欧元狂升形容是瑞士经济的“一场海啸”。斯沃琪产品有40%销往到欧洲市场。

瑞郎兑欧元狂涨，令斯沃琪UHR.VX、奢侈品企业Richemont CFR.VX和水泥制造商Holcim HOLN.VX等股价崩跌11%至超过16%不等。

瑞士股市.SSMI大跌8.67%，总计市值估计蒸发了大约1,050亿瑞郎。

在瑞士上市的石油探勘服务公司Transocean RIGN.VX挫跌至纪录低位，瑞士宝盛集团BAER.VX和瑞银UBSG.VX暴跌超过11%。

“这是一场大屠杀，”Central Markets Investment Management的交易部主管Darren Courtney-Cook说。

瑞士央行宣布放弃瑞郎/欧元汇价上限后，瑞郎/欧元狂升约30%，对瑞士企业的出口能力构成威胁。

不过，其他主要欧洲股指上涨。

“瑞士央行的声明实际上表明欧洲内部的货币政策差异正日益扩大。声明的字里行间均显示出瑞士央行预计欧洲央行很快会宣布量化宽松政策，”Royal London Asset Management欧洲基金经理NeilWilkinson说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.9%，报1,393.41点。

英国富时100指数.FTSE劲升1.73%，收报6,498.78点。德国DAX指数.GDAXI上扬2.2%，收报10,032.61点；法国CAC 40指数.FCHI劲涨2.37%，收报4,323.20点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。