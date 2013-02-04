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国际财经 | 2013年 2月 4日 星期一 15:22 BJT

瑞士斯沃琪2012年净利增至16亿瑞郎

路透苏黎世2月4日 - 瑞士斯沃琪(Swatch Group)UHR.VX表示,仍然认为瑞士钟表行业具有良好的发展潜力.之前该公司公布2012年净利增长26%.

该公司是全球最大的钟表厂商,其周一公布的财报称,去年净利升至16.08亿瑞郎.路透调查中,分析师的净利预期为14.85亿瑞郎.

"全球市场的迹象显然表明,瑞士钟表业以及斯沃琪集团仍具有良好的成长潜力."该公司称.(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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