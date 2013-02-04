瑞士斯沃琪2012年净利增至16亿瑞郎

百胜中国第一季同店销售意外增长 股价在盘后劲升10%
路透4月5日 - 百胜中国控股公布季度同店销售意外上扬，因该公司扭转旗下必胜客餐厅表现的努力开始得到回报。
路透苏黎世2月4日 - 瑞士斯沃琪(Swatch Group)UHR.VX表示,仍然认为瑞士钟表行业具有良好的发展潜力.之前该公司公布2012年净利增长26%.
该公司是全球最大的钟表厂商,其周一公布的财报称,去年净利升至16.08亿瑞郎.路透调查中,分析师的净利预期为14.85亿瑞郎.
"全球市场的迹象显然表明,瑞士钟表业以及斯沃琪集团仍具有良好的成长潜力."该公司称.(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。