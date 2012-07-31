中印等亚洲游客给瑞士旅游业添活力

路透瑞士少女峰7月28日电（记者 Catherine Bosley/Arnd Wiegmann）---Sujatha Thoota来自印度海得拉巴。面朝阿尔卑斯山最大冰川，她在蓝色和金色的纱丽外面，套了两件棕色的厚毛衣，但仍冻得发抖。这是她第一次看到雪。

Thoota与家人来此度假，她感叹“这太棒了”，但也表示不敢冰上探险。

瑞郎坚挺和欧洲全面紧缩开支导致赴瑞士的欧洲游客减少。而瑞士新鲜的空气、雪山和一尘不染，吸引着大批亚洲和中东游客，抵消了欧洲游客减少的影响。

今年是少女峰铁路(JFN.S)建成百年纪念，它见证着瑞士旅游业的发展。

该铁路发言人称，一百年前，这条铁路第一年投运时，3.9万名游客登上海拔近3,500米的少女峰观景台，其中多数是欧洲人。

2011年，该景点迎来76.5万名游客，其中60%的人来自亚洲。对许多游客而言，少女峰是瑞士必看景点。

酒店和餐馆经营者对瑞郎升值颇有微词。2008年全球金融危机爆发以来，瑞郎升值近三分之一，瑞士央行去年9月将瑞郎兑欧元上限设为1.20瑞郎，以避免衰退。

但瑞士旅游业仍有一线曙光。自瑞士央行设定这一上限以来，瑞郎走势就紧随欧元，由於欧债危机致欧元走弱，瑞郎随之下跌。这增强了瑞士对欧元区外游客的吸引力。

瑞士统计局数据显示，5月，欧洲游客预订瑞士酒店同比下跌4.6%，而亚洲游客酒店预订增长8.3%，与此前数月的趋势一致。5月，中国大陆游客酒店预订增长34%，海湾和日本游客酒店预订分别增长22%和13%。

此外，亚洲和中东游客比欧洲游客支出更大。除了饰品和奶牛咖啡杯，在茵特拉肯（Interlaken）和卢塞恩（Lucerne）镇上，斯沃琪集团UHR.VX和历峰集团（Richemont）CFR.VX手表销量上涨，尤其是卡地亚和天梭。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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