瑞士钟表出口第三季急剧下滑，亚洲市场呈疲势

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世10月20日 （记者 Brenna Hughes Neghaiwi） - 瑞士第三季钟表出口创下2009年以来最大季度降幅，因在香港和中国大陆市场销售大幅下滑之势9月蔓延至亚洲其他市场。

“继5月和7月之后，9月瑞士钟表出口再次大幅下滑，”瑞士钟表业联合会周二称，“这种负面改变已蔓延至迄今相对强劲的亚洲其他市场，给2015年投下阴影。”

瑞士联邦海关办公室周二称，瑞士钟表出口7月和9月各下滑10%和9.9%，第三季钟表出口下降了8.5%。

瑞士钟表在亚洲销售9月下降了12.7%，因在香港、中国大陆和新加坡市场的销售继续下滑，在台湾和阿联酋的销售急转直下，且韩国市场销售从8月的下滑3.7%急剧恶化至9月的下滑35%。

瑞士9月海外钟表销售额为18.14亿瑞郎（19.1亿美元），远逊于分析师预测，下滑幅度是分析师此前预测的两到三倍。

所有价位的钟表销售均受到影响，但中低端价位的钟表受冲击最大。200-500瑞郎的钟表海外销售下滑14.5%，外界担心Apple Watch可能终于开始影响到瑞士钟表业。(完)