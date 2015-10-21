瑞士钟表出口第三季急剧下滑，亚洲市场呈疲势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世10月20日 （记者 Brenna Hughes Neghaiwi） - 瑞士第三季钟表出口创下2009年以来最大季度降幅，因在香港和中国大陆市场销售大幅下滑之势9月蔓延至亚洲其他市场。
“继5月和7月之后，9月瑞士钟表出口再次大幅下滑，”瑞士钟表业联合会周二称，“这种负面改变已蔓延至迄今相对强劲的亚洲其他市场，给2015年投下阴影。”
瑞士联邦海关办公室周二称，瑞士钟表出口7月和9月各下滑10%和9.9%，第三季钟表出口下降了8.5%。
瑞士钟表在亚洲销售9月下降了12.7%，因在香港、中国大陆和新加坡市场的销售继续下滑，在台湾和阿联酋的销售急转直下，且韩国市场销售从8月的下滑3.7%急剧恶化至9月的下滑35%。
瑞士9月海外钟表销售额为18.14亿瑞郎（19.1亿美元），远逊于分析师预测，下滑幅度是分析师此前预测的两到三倍。
所有价位的钟表销售均受到影响，但中低端价位的钟表受冲击最大。200-500瑞郎的钟表海外销售下滑14.5%，外界担心Apple Watch可能终于开始影响到瑞士钟表业。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”