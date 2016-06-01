瑞士圣哥达基线隧道开通 为全球最长最深铁路隧道

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士阿姆施泰格6月1日 （记者 Michael Shields） - 瑞士周三开通全球最长最深的铁路隧道--圣哥达基线隧道（Gotthard Base Tunnel）。这一工程奇迹也是欧洲团结的象征。
圣哥达基线隧道贯穿阿尔卑斯山脉，长57.1公里，耗时17年建设，设计使用寿命为100年，是一个230亿瑞士法郎基础设施项目的一部分。该项目旨在加快通过阿尔卑斯山脉的铁路旅客和货物运输。
该项目体现了典型的瑞士风格，在预算内按时完工。瑞士联邦交通办公室负责人Peter Fueglistaler称，该项目是“时间控制、成本和政策的杰作”。
旅客乘高速列车17分钟即可通过一段原本需耗时很长的通道。一旦今年晚些时候完成最后测试，每天将有260列货运火车和65列客运列车通过该隧道。
瑞士将邀请其所有邻国领导人参加工程庆典，以展示欧洲的团结。
“这是瑞士标识的一部分，”Fueglistaler谈及瑞士对重大建筑成就的钟爱时说道。“对于我们来说，征服阿尔卑斯就如荷兰人探索海洋。”
作为连接荷兰鹿特丹和法国热那亚的欧洲铁路干线的一部分，该隧道蜿蜒穿过阿尔卑斯山脉，最深处为2,300米，经过处最热的岩石温度达46摄氏度。
目前的铁路通道由一系列的回路和隧道组成。新开通的隧道意味着，即使是重型火车也将只需要一个火车头，而非两个或三个。
为了开凿隧道，工程师们不得不挖掘和炸开73种不同的岩石，有的岩石坚硬如花岗石，有的柔软如糖。九名工人为此丧生。
尽管不时遭到政府和议会反对，但瑞士选民在1990年代的一系列有约束力的公投中投票支持这项庞大的铁路工程。
13万人参加的竣工之旅抽奖活动，将抽出500名幸运的获奖者。隧道正式开放时，这500人和其他宾客将成为首批游客。
整体工程包括已开通的勒奇山隧道、仍在建的Cereti隧道，以及一些铁路隧道翻新工作。这些翻新是为了拐角处的铁路隧道净高最少4米，以便允许大型货运集装箱通过。全部工程将于2020年竣工。
这项庞大工程的资金来源有增值税、燃料税、对重型汽车征收的公路使用费以及需在10年内偿还的国家贷款。
工程的主要承包商包括Alpiq 、鲍佛贝蒂公司（Balfour Beatty） 、泰雷兹（Thales） 和海特坎普（Heitkamp）。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
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