瑞士钟表出口第三季急剧下滑 亚洲市场呈疲势

瑞士第三季钟表出口创下2009年以来最大季度降幅，因在香港和中国大陆市场销售大幅下滑之势9月蔓延至亚洲其他市场。瑞士钟表在亚洲销售9月下降了12.7%，在香港、中国大陆和新加坡市场的销售继续下滑，在台湾和阿联酋的销售急转直下，且韩国市场销售从8月的下滑3.7%急剧恶化至9月的下滑35%。路透