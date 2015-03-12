瑞士手表制造商悄然进军智能手表行业

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/法兰克福3月11日 - 拥有数百年历史的瑞士手表行业面对苹果 的进攻计划反应平静，看似消极被动，观察家们甚至会误认为这个行业在势不可挡的竞争对手面前已经缴械投降了。

但奢侈品和时尚集团历峰集团（Richemont）、路易威登（LVMH）、斯沃琪集团（Swatch Group）和盖尔斯（Guess Inc）在过去一年里也在忙着开发智能手表，希望保持其产品的更永恒魅力。

去年9月苹果首次宣布推出Apple Watch，当时一些专家认为这些智能设备只会吸引一个与众不同的顾客群体--那些更重视科技而非传统声望的人。

如今分析师和行业高管们开始认为，随着Apple Watch横空出世，奢侈品手表在年轻顾客群体中的销售额或将大增。这些年轻顾客以往只习惯用手机看时间，而非通过腕表。

“苹果有潜力可以令腕表再次变得炫酷流行，”CCS Insight分析师Ben Wood说道，他自己承认是一个可穿戴设备狂人。“我觉得瑞士手表业绝对将乐见其成。”

斯沃琪已花了10年时间尝试制造智能手表，并已为可穿戴健康腕带设备制作部件。斯沃琪告诉瑞士报纸，准备在未来数月内推出自己的智能手表。

“苹果并非是市场上唯一出品智能手表的企业，”斯沃琪首席执行官尼克·海耶克（Nick Hayek）1月对视点报（SonntagsBlick）表示。“Apple Watch的推出并非威胁，而是斯沃琪和瑞士手表业的巨大商机。”

即将推出的Swatch Smartwatch内置芯片，用户晃动手腕即可完成无接触式支付，并使用高续航电池，可支持苹果和谷歌安卓手机。

力峰集团旗下的万宝龙1月宣布推出时光行者都会极速计时腕表（TimeWalker Urban Speed E-Strap），融合了传统机械表和蓝牙设备。

贝伦贝格银行（Berenberg）的奢侈品分析师Bassel Choughari称，这是“两个世界的完美结合”，并说这比路易威登旗下豪雅（Tag Heuer）采取的策略风险更小。豪雅已与一位尚未透露的美国科技企业合作，在瑞士境外生产手表。

盖尔斯（Guess Inc）已宣布计划于今年稍晚推出Guess Connect智能手表。

另一家美国的时尚集团Fossil Group，自2003年以来便尝试制造智能手表。一年前，Fossil Group宣布将生产一款基于谷歌安卓穿戴（Android Wear）软件的智能手表。去年9月，该公司宣布与英特尔达成合作。

现在说Apple Watch是否会从瑞士钟表业手中夺走市场份额还为时尚早。

分析师表示，对于斯沃琪来说，苹果将给手表市场带来的威胁最强烈，因为在斯沃琪的产品组合中，售价数百美元的手表占比在行业中最高，其他高端手表厂商的产品通常售价达到数万美元。（完）