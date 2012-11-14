中国二线城市将推动瑞士手表出口增长--德勤

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
路透苏黎世11月13日电---德勤（Deloitte）周二发布对瑞士手表行业50位高管的调查显示，中国二线城市及其他亚洲市场对瑞士手表的强劲需求，在未来12个月将继续推动瑞士手表出口增长。
调查显示，58%的受访品牌预计，未来一年瑞士手表出口增长的最大推动力来自亚洲市场。
德勤企业财务合伙人Jean-Francois Lagasse在声明中称：“主要出口市场增速可能放缓，是这些高管普遍担忧的问题。”
“但中国及其他新兴市场的增速仍很快，而且对瑞士手表行业而言，这些市场中的许多仍存在尚待开发的机会，”他说道。
调查指出，中国市场尚未被充分开发，很多瑞士手表品牌才刚开始拓展香港、上海和北京以外的市场。
今年9月，受中国大陆和香港零售商的高库存影响，瑞士手表对这些主要市场的出口锐减，导致瑞士手表出口出现了两年半来的首次下降。
德勤称，受访者中有49%对未来一年瑞士手表行业的前景持乐观态度，18%则支持悲观看法。
Lagasse接受路透电话采访时称：“这些高管们告诉我们，中国的增长将主要来自二线城市，这些市场的潜力尚未被充分开发，各大品牌目前正在这些市场投建自己的分销网络。”。
“日本和韩国也将推动（瑞士手表出口）增长，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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