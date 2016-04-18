瑞士钟表业降价裁员共度难关 供应商受挤压

2016年4月7日，瑞士勒洛克勒，独立手表行业供应商Horlyne的一名雇员在给手表零件镶嵌宝石。 REUTERS/Denis Balibouse

路透瑞士拉绍德封/勒洛克勒4月14日 （记者 Silke Koltrowitz） - 瑞士小城拉绍德封和勒洛克勒的钟表制造商正试图达成一种如其钟表般精妙的平衡：一方面向供应商施压以共度行业危机，另一方面保护造就过往成功的行业技艺。

拉绍德封仅有3.9万人口，与之相邻的勒洛克勒的人口甚至更少，自19世纪以来，它们始终是瑞士钟表制造业的中心。

经历了本世纪稍早些时候的繁荣之后，钟表制造业的日子开始不好过。中国开展的反腐运动，赴欧旅游消费者减少，加上相对低价的智能手表的崛起，都对传统豪华手表的需求构成冲击。

为了应对挑战，斯沃琪集团UHR.VX、历峰集团(CFR.S)和路易威登集团(LVMH.PA)等顶级钟表制造商要求供应商降价，且增加自制产品数量。

这令拉绍德封和勒洛克勒的钟表业分包商们受到严重打击。

“一些品牌要求我们降价15%，”位于勒洛克勒的表盘制造商Metalem的共同所有人Alain Marietta说道。该公司拥有大约250名雇员。

“这不合理，但我们确实略微降低了价格，由此承受了一定的利润损失，”他说道，并称他预期今年销售额料下滑10%，与2015年一致，且下半年雇员的工作时间可能会缩短。

钟表业雇主协会秘书长Francois Matile称，瑞士钟表业逾5.9万个岗位在一年左右的时间里减少了约1,000个，并称实际数字更高，因短期合同未续签以及自然减员等因素。

拉绍德封1月失业率达8.1%，为瑞士最高失业率之一。在拉绍德封1.1万个工业岗位中，钟表业占了大头。

但大品牌对于向供应商施压持谨慎态度，因他们仍然高度仰赖供应商的技术诀窍。这些技术诀窍通常在小型家族企业内部代代相传。

尽管有工作岗位流失，但Matile称，他没听说业内有倒闭的公司。

“我们明显都在一条船上。没有这个（钟表）行业承包商和分包商的网络，我们也无法生存，”LVMH旗下高端钟表品牌真力时（Zenith）首席执行官Aldo Magada说道。（完）