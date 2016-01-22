大型豪华表制造商回归经典与复古风格

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦1月22日 （记者 Silke Koltrowitz/Astrid Wendlandt） - 本周的2016日内瓦钟表展上，大型豪华手表制造商推出的新品侧重经典与新复古风格，鲜有冒险与过分奢侈元素，而把原创与大胆设计留给较小竞争对手去发挥。

行业高管对路透表示，随着中国、俄罗斯和中东消费者的需求下滑，手表行业陷入2008-09金融危机以来最严峻的市场形势，大型手表品牌希望满足顾客对持久保值产品的追求。

“当下人们追求正品，追求真正的价值与工艺，”历峰集团 旗下江诗丹顿的Christian Selmoni表示。江诗丹顿、劳力士和百达翡丽都是中国富豪钟爱的顶级品牌。

“我们生活中的数字化产品太多了，在制表工艺上，人们觉得有必要回归更传统的产品。”

Selmoni称，江诗丹顿增长最快的一些领域是经典、专属与定制版腕表，并称顾客亦青睐超薄款型--譬如爱马仕去年推出的超薄腕表。

手表制造商称，源于过去样式灵感的腕表也正在占据货架。

历峰集团旗下万宝龙在开发一个名为“1858”的新复古系列，起步售价3,000欧元。

万宝龙姐妹品牌积家（Jaeger-LeCoultre）称，积家一再广泛地从畅销的Reverso翻转腕表中寻求设计灵感。Reverso翻转腕表今年已有85年历史。(完)