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寰宇花絮 | 2015年 12月 29日 星期二 16:05 BJT

瑞士今年12月创下150年来最热记录

路透苏黎世12月28日 - 瑞士今年的12月将创下150年来最热12月记录。

瑞士联邦气象与气候办公室（MeteoSwiss）气候学家史蒂芬·巴德尔（Stephan Bader）周一称，瑞士天气晴朗、土地乾旱，今年12月的气温将高于12月长期历史均值3.4摄氏度。

“这点毫无疑问，”巴德尔说道。“这显然是1864年有记录以来的最热12月。这在海拔较高的地方尤其明显。”

干燥温暖的天气，没有雪的滑道，都损害了度假村和滑雪缆车的生意，何况瑞士法郎的强劲已让外国游客有所却步了。

MeteoSwiss本月早些时候称，预期2015年将在短短几年内第三次打破年度气温纪录。

世界气象组织上月称，今年将是全球有记录以来最热的一年，因厄尔尼诺现象，2016年可能甚至更热。世界气象组织警告称，对气候变化无所作为可能导致全球平均温度升高6摄氏度或更多。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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