数家瑞士银行退出配合美国追查逃税行动的计划--报载

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透苏黎世8月31日 - 瑞士报纸NZZ am Sonntag周日引述未具名消息来源说，有至少10家瑞士银行已退出旨在解决他们和美国关于税务争议的计划。
去年在瑞士政府居中协调之下，约有100家瑞士银行同意加入该计划和美国当局合作，改进银行业协助避税的漏洞。
“至少有10家在2013年底决定支付罚金的银行，已经决定撤回他们的决定，”NZZ am Sonntag说。该报导引述未具名的律师和稽核人员，但报导中没有指明相关的银行。
报导说，这些银行相信自身并没有违反美国法律，美国司法部律师也很惊讶见到他们参加这项计划，而且没有反对他们退出。
总部位于列支敦士登的VP Bank VPB.S上周表示，该行认为已不再有必要参与该项计划。
约有十几家瑞士银行在美国追税行动中面临刑事调查。今年稍早时，瑞士信贷CSGN.VX已经达成和解，认罪并支付26亿美元的罚金。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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