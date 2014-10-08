独家：瑞士电信考虑以63亿美元出售Fastweb--消息

路透伦敦10月8日 - 据知情人士透露，瑞士电信(Swisscom)SCMN.VX正在考虑出售意大利宽带子公司Fastweb。后者估值最高为50亿欧元(63亿美元)，并且一直是沃达丰(Vodafone)(VOD.L)的收购目标。

知情人士称，这家瑞士国有企业之前数次回绝沃达丰收购Fastweb的接洽请求，而目前正与瑞银集团(UBS) UBSN.VX(UBS.N)合作推动一项交易。瑞银集团是沃达丰的长期顾问行。由于此事尚未公开，这些知情人士不能具名。

瑞士电信于2007年以42亿欧元收购了总部设在米兰的Fastweb；迄今为止一直不愿出售后者。Fastweb是意大利光纤铺设领域的领军者。

银行业消息人士称，Fastweb在2013年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为6.20亿瑞郎(5.1亿欧元)，再考虑到行业8-10的市盈率水平，Fastweb估值或在40-50亿欧元。

另一位消息人士称，虽然沃达丰目前并未与瑞士电信洽商，但该公司仍对收购Fastweb感兴趣，并将乐于与瑞士电信商谈。

几名银行业人士表示，沃达丰长期以来一直对Fastweb感兴趣，且在意大利拥有业务，这就使该公司在竞购Fastweb方面拥有优势，但如果瑞士电信选择出售，其他电信业者或私募股权投资公司可能也会表示兴趣。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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