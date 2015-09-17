企业并购：合生元以近11亿美元收购澳洲维他命公司Swisse Wellness

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月17日 - 澳洲媒体周四报导，香港上市的营养补剂公司--合生元国际控股有限公司 同意以逾15亿澳元(10.8亿美元)的价格收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd.
澳大利亚人报和Fairfax Media援引未署名消息称，该公司在由高盛 安排的投标中击败了上海医药集团股份 、及中国私募股权公司弘毅资本。
路透暂时联系不上Swisse和高盛置评。合生元发布声明称，要求股票暂停交易，但没有给出说明。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”