企业并购：合生元以近11亿美元收购澳洲维他命公司Swisse Wellness

路透悉尼9月17日 - 澳洲媒体周四报导，香港上市的营养补剂公司--合生元国际控股有限公司 同意以逾15亿澳元(10.8亿美元)的价格收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd.

澳大利亚人报和Fairfax Media援引未署名消息称，该公司在由高盛 安排的投标中击败了上海医药集团股份 、及中国私募股权公司弘毅资本。

路透暂时联系不上Swisse和高盛置评。合生元发布声明称，要求股票暂停交易，但没有给出说明。(完)