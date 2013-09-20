自然灾害频发 东京成全球经营风险最高的城市

路透苏黎世9月18日 - 周三公布的一项研究显示，就可能发生的自然灾害将造成的潜在人员和经济损失而言，日本东京-横滨地区是世界上经营风险最高的地区。

基于洪水、地震和飓风等自然灾害可能对人口和经济造成破坏的风险，瑞士再保险SRENH.VX对全球616个城市进行了排名。

根据自然灾害可能波及的人口数量，菲律宾的马尼拉和中国的珠江三角洲位列城市地区风险榜单的第二和第三位，仅次于日本东京，而美国的洛杉矶是亚洲以外城市中风险最高的大城市，排名第九。

根据可能受灾害影响的人数，瑞士再保险的分析根据各地区的风险评估和人口数据对各城市进行排名。

这是瑞士再保险帮助投保者分散风险，以分析大城市地区经营风险的努力之一。瑞士再保险表示，由于缺乏详细的风险信息且数据质量不高，大城市的经营风险未被充分研究。

日本位于环太平洋火山地震带上，全球6级及以上地震中的两成发生在日本。

就自然灾害发生后可能损失的工作日计算，继东京之后，日本的大阪-神户和名古屋分列第二和第三位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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