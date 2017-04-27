版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 15:40 BJT

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍

路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。

任天堂估计利润将从一年前的294亿日圆增长到650亿日圆(5.8385亿美元)。

汤森路透I/B/E/S访问的23名分析师平均预测是1,036.7亿日圆。

任天堂争取在本财年销售1,000万台Switch主机，仅在3月份就卖出了270万台。这款产品3月在全球首发。(完) (编译 张涛；审校 孙国玉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐