瑞士资本管制言论不太可能成为现实

* 若希腊退出欧元区,瑞郎升值压力将陡增

* 瑞士央行将瑞郎/欧元限制在1.20,并警告会有进一步动作

* 外汇管控是应急计划的部分内容--瑞士央行总裁乔丹

* 银行可能反对并绕过资本管制措施

路透苏黎世6月1日电---有关瑞士将要实施资本管制,以挡住避险投资者由欧元区蜂拥而至的言论,听上去更像是虚张声势,而非真有这方面计划,因为此类管制措施非但不太可能奏效,还可能对该国银行业造成持久伤害.

瑞士央行总裁乔丹表示,正有一个委员会在检查防范希腊退伙导致瑞郎升值的各种方案,包括资本管制.但他拒绝做出进一步说明.

瑞士央行副总裁丹亭周四的讲话掀起更多臆测.他表示,负存款利率未必有害.

乔丹的讲话导致瑞郎周一下跌.瑞郎兑欧元周四在丹亭讲话後曾下滑.几天前,有关瑞士正计划对银行存款徵税的传言也造成瑞郎下跌.

但这类管制措施成功遏制瑞郎升势的有限可能性,大概远远赶不上给瑞士银行业带来的成本.

"眼下还存在其它大问题,这种措施会损害瑞士金融行业,破坏瑞士金融中心的信誉和声望."前瑞士央行首席经济学家Ulrich Kohli对路透表示.

瑞士曾在1972年实施资本管制,但未能奏效,1978年,瑞士央行又限制瑞郎兑德国马克汇价,起到了效果.

近几周里,希腊和西班牙问题令最新的瑞郎/欧元限制遭遇市场冲击,并在4月一度被冲破.

"很难想像能有一项既明智,又无损于经济的具体措施."瑞士信贷分析师Maxime Botteron称,"这更像是在警告投机客."

尽管瑞士央行曾表示,其有能力每天买进数以千亿计欧元,并准备无限量购买欧元,但期权数据显示,对冲基金正增加对瑞士央行将无力守住汇价限制的押注.

Kohli称,同时设置汇价限制和实施资本管制,是矛盾的做法.他於2001-2009年期间担任央行首席经济学家.

"你不能既说自己愿意无限量在1.20买入欧元,又试图阻止人们把欧元换成瑞郎."他表示.

**银行帐户税?**

瑞士曾在1970年代首次尝试资本控制,等到计画失败後才对汇率设限.当时的控制举措包括禁止外资投资地产、禁止对海外存款支付利息、并且要求瑞士民众在进行海外借款前先取得授权.

现在也可能尝试类似的举措.瑞士海外财富管理产业规模达2兆(万亿)美元,一个明显的选项就是迫使银行业对持有瑞郎资产的海外客户收取费用.

中间偏左的社会民主党去年曾提议制定相关的法令.在国会讨论相关措施时,瑞郎兑欧元面临抛盘,而国会最终则驳回了这项法案.不过,关於希腊退出欧元的可能性,已使得这个法案构想再次浮上台面.

"我们一直都希望执行完套的措施.其中一个是负利率.这一点现在可能会成真,"社会民主党人Susanne Leutenegger-Oberholzer向路透表示.

另一个选项就是引进证券交易税.巴西近年来便是使用各种税负来抑制外资流入.

**双面刃**

瑞士有半数的收入来自海外,而且也高度仰赖大型金融业以及与欧元区的商品贸易.该国面临的最大难题是,要提出不会阻碍经济成长的资本控制措施.

丹亭去年曾警告称,部分对抗瑞郎升值的措施可以轻易避开,还有一些措施则会有非常不好的副作用.

他以瑞典为例称,瑞典央行存款利率自2009年中起有一年多的时间呈现负利率,因此有限度的采用这项策略"并非无法想像的".但是他也指出,严重负利率可能会造成现金囤积.

央行官员也清楚地意识到,全球金融体系比40年前复杂许多,使得资本控制更难执行,而且也比以往更容易规避.

前瑞士央行总裁希尔德布兰德在去年表示,由於多数资本流入都是投入衍生品,因此负利率的作法会徒劳无功.

"1970年代时,这项措施就几乎没有效果了.现在资金量更多,而且衍生品交易也更多,"瑞士信贷的Botteron说.

瑞郎可以在海外交易,因此要求瑞郎买方先取得瑞士央行同意是行不通的.例如,瑞郎计价的抵押贷款在匈牙利就很盛行.

禁止外资购买瑞士不动产,可能会有帮助,但是这规模还没大到可以保护瑞郎.

面临获利缩减、严格的新监管、以及全球税务纠纷的银行业已经苦不堪言:"这行不通,"瑞士银行业协会(Swiss Bankers Association)发言人Thomas Sutter说."投资人可以在海外开设瑞郎帐户,要禁止银行对这些帐户支付利息是不可能的."

负利率等抑制措施也都证实是没有效果的.投资人愿意接受短期瑞士联邦债券收益率是负值.本周三个月期证券标售收益率创下负0.62%的历史新低.

瑞银分析师Reto Huenerwadel暗示,激起对资本控制的担忧,效果可能比实际上执行控制来得好:"市场上谈论得越多,初期就能更快带来影响,实际上执行的需要也就会更少."(完)

--编译 程琳/王冠中;审校 戴素萍/李爽

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