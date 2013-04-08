瑞士提出愿帮助调解朝鲜半岛危机

路透苏黎世4月7日 - 朝鲜半岛紧张局势日益升温之际，瑞士提出愿意从中调解。

瑞士外交部一名发言人称，外交部近期与朝鲜当局进行了接触，但暂无会谈计划。

该发言人在电子邮件中称：“如果相关各方希望的话，瑞士愿意为朝鲜半岛紧张局势降温做出努力，愿意帮助寻求解决方案，譬如主持召开相关国家间会谈。”

朝鲜近期频频对美国和韩国发出战争威胁，并在上周五敦促外交官考虑离开平壤。

瑞士媒体称，朝鲜领导人金正恩似曾化名在瑞士接受过几年教育。

瑞士是中立国，经常主持和谈及调解国际纠纷，曾帮助调解俄罗斯与乌克兰、以及美国与伊朗和古巴之间的纠纷。

瑞士外交部称，过去七年间曾参与过逾15轮和平谈判，相关各国包括苏丹、哥伦比亚、斯里兰卡、乌干达和尼泊尔等。

瑞士前外长卡尔米-雷伊（Micheline Calmy-Rey）曾在2003年成为首位跨越朝韩分界线的外国政府官员。她称，2003年迄今，朝鲜方面的愿望并无太大变化。

“对朝鲜来说，象征性举动很重要。朝鲜仍希望得到的是美国方面的承认和安全保证。”她在接受《周日报》（SonntagsZeitung）采访时表示。（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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