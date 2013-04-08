瑞士提出愿帮助调解朝鲜半岛危机

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透苏黎世4月7日 - 朝鲜半岛紧张局势日益升温之际，瑞士提出愿意从中调解。
瑞士外交部一名发言人称，外交部近期与朝鲜当局进行了接触，但暂无会谈计划。
该发言人在电子邮件中称：“如果相关各方希望的话，瑞士愿意为朝鲜半岛紧张局势降温做出努力，愿意帮助寻求解决方案，譬如主持召开相关国家间会谈。”
朝鲜近期频频对美国和韩国发出战争威胁，并在上周五敦促外交官考虑离开平壤。
瑞士媒体称，朝鲜领导人金正恩似曾化名在瑞士接受过几年教育。
瑞士是中立国，经常主持和谈及调解国际纠纷，曾帮助调解俄罗斯与乌克兰、以及美国与伊朗和古巴之间的纠纷。
瑞士外交部称，过去七年间曾参与过逾15轮和平谈判，相关各国包括苏丹、哥伦比亚、斯里兰卡、乌干达和尼泊尔等。
瑞士前外长卡尔米-雷伊（Micheline Calmy-Rey）曾在2003年成为首位跨越朝韩分界线的外国政府官员。她称，2003年迄今，朝鲜方面的愿望并无太大变化。
“对朝鲜来说，象征性举动很重要。朝鲜仍希望得到的是美国方面的承认和安全保证。”她在接受《周日报》（SonntagsZeitung）采访时表示。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。