《热点透视》瑞士央行搞汇市突袭 昔日的避险天堂恐也不再安全

2014年10月30日在卢森的瑞信银行分行楼前拍到的瑞士国旗。 REUTERS/Arnd Wiegmann

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽

路透伦敦1月15日 - 这样的市况真是前所未见呀！短短20分钟，瑞郎飞流直上。欧元兑瑞郎从1.2跌到0.86瑞郎，然后在1.03附近企稳，瑞郎一个早盘就涨了16.5%。这就是一家央行政策投降书的模样。在此之前，瑞士央行自2011年9月以来一直固守瑞郎/欧元1.2的汇率上限。

原有政策完全合理。瑞士央行可以任意印制瑞郎来购买外汇。瑞士出口商乐见汇价在逼近1.28欧元水准保持稳定，瑞银估计这一水平反映了购买力平价。

但瑞士央行坚守让瑞郎远低于市场决定之水平的决策，带来了负面效应。央行积累的外汇储备价值接近5,000亿瑞郎，规模如此庞大，每当央行减持时都有可能干扰到国内经济。而外资在瑞郎汇价较低时入市，导致瑞士房产价格飙升；瑞郎兑美元汇价与欧元一道走贬，也让国内手持硬通货的公众感到不满。

欧洲央行料将很快启动量化宽松举措，即印制欧元买入欧元区主权债，这也将加剧负面影响。实际上，欧洲央行印钞以买进欧元区主权债。其中这许多新印欧元最终将流向超安全且低估值资产--瑞郎。不过，现在这种情况不会发生了。

对于出口商和持有瑞郎抵押贷款的中欧人来说，瑞郎突然上涨后他们的日子恐将不好过。即便瑞士央行将指标利率调降0.5个百分点至负0.75%，但很少有人会感受到此举带来的补偿作用。

瑞士央行承诺“仍将积极参与”外汇市场。虽然该央行没说，但其可能适时启动新的盯紧汇率举措。不过周四市场的波动性降低了这种可能性。对寻求货币政策稳定的国际投资人来说，瑞士作为避险天堂的可预见性已经大大降低。(完)

(译文审校 李婷仪)

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