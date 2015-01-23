《热点透视》央行不是万能的 瑞士央行也不例外

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦1月15日 - 对于外界的高度期待，央行不敢掉以轻心。投资者和政客们盼着他们控制通胀、防范通缩、推动增长，还要让金融体系维持良好运作。瑞士央行是一家评监高于平均水平的机构，却栽在了两个更为单纯的任务上面：没能信守承诺，也没能防止汇率震荡。这其中的教训让全球其他人震慑不已。

坚持了三年，瑞士央行在既没有公告，也没有太多解释的情况下，突然弃守瑞郎汇率上限。瑞郎兑欧元随即骤升40%，随后回吐逾一半的涨幅。投资者和瑞士企业顿时一片哗然。

这第一个教训就是，决不要毫无保留地信任央行首脑的承诺或指引。瑞士央行曾被认为是一家可以信赖的机构，对政策有很强的掌控力。该央行三年来一直把汇率上限作为其货币政策大厦的基石，现在却让大厦轰然倒地。如今在这样一个高负债、慢增长和负利率的混乱世界里，其他央行首脑也可以同样用这样突如其来的方式改变主意。

另一个教训是，不要奢望对抗通缩会有奇迹发生。瑞士消费者物价已经出现同比下跌，油价滑落更是雪上加霜。瑞郎升值虽然会加大通缩压力，但瑞士央行决定两害相权取其轻。欧洲央行总裁德拉吉想要不计一切手段让欧元区恢复通胀，可能不会成功。

最后一点，别以为央行是无所不能的。瑞士的货币政策并不像预想的那样有效。日本央行，以及预期很快出台公债购买计划的欧洲央行，可能也不会更成功。美国联邦储备理事会(美联储)和英国央行眼下倒是不用为刺激经济成长担心太多，然而如果到了担心的时候，他们会发现自己的弹药也所剩无几了。

政客们把刺激经济和推高通胀的大量棘手任务都丢给了在政治上独立的央行。现在，应该让那些被选举上台的领导人站出来承担更多风险了。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)