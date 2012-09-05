瑞士获评最具竞争力经济体 中国排名滑落

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透日内瓦9月5日电（记者 Tom Miles）---世界经济论坛(WEF)周三在其年度调查中称，瑞士连续第四年被评为全球最具竞争力经济体，美国的排名则连续四年滑落。
世界经济论坛这份研究通过考察根据官方数据源制定的113个指标和对1.5万名企业高管的调查对144个国家进行排名。
瑞士拔得头筹，主要是由於在创新、劳动力市场效率和有效的公共机构等领域的抢眼表现。
由於政治和经济问题导致美国全球创新大国地位被削弱，美国的排名则从第五位下滑至第七名。
该机构高级经济学家Margareta Drzeniek表示：“我们认为，这不仅是美国宏观经济不平衡愈演愈烈的结果，而且还因为政治僵局加剧了宏观经济不平衡问题。”
金砖五国中有四个国家的排名下滑，只有巴西的名次比去年攀升五位，排在第48位。
中国依然是金砖集团中排名最靠前的。中国去年的排名为第26位，今年则滑落至第29位，不过依然要比印度领先30位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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