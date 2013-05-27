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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 09:56 BJT

中欧贸易：瑞士称有望7月与中国签署自由贸易协议

路透苏黎世5月24日 - 瑞士政府周五表示，希望能在7月该国经济部长访问中国的时候签署自由贸易协议(FTA)。如果协议顺利达成，瑞士将成为首个与中国达成此类协议的欧洲大陆国家。

“我7月中旬访问北京一事已经确定下来，希望届时能够签署FTA协议，”瑞士经济部长施耐德·阿曼(Johann Schneider Ammann)在李克强造访时表示。

但施耐德·阿曼并未就协议内容提供更多细节。

他表示，一旦签署协议，双方将尽快展开批准程序。FTA需得到瑞士上下议院的批准。

中国是瑞士第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。此项协议涵盖工业产品以及农产品。

协议料将惠及瑞士钟表制造商，尤其是斯沃琪(Swatch)和Richemont 等倍受中国消费者青睐的品牌。

冰岛4月与中国签订FTA协议，成为首个与中国签订该类协议的欧洲国家。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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