瑞士再被评为全球最具竞争力经济体 中国升至第28位

世界经济论坛年度调查显示，欧盟竞争力在提高，但瑞士、新加坡和美国这三个经济体更胜一筹。瑞士的高效、创新和宏观经济稳定性使其连续第六年拔得头筹。中国排名上升一个位次，至第28；俄罗斯上升了11名，至第53；印度下降11名至第71，在金砖国家中排名最低。图为日内瓦湖。路透