瑞士发生火车相撞事故 35人受伤

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透瑞士格朗日-马尔南7月29日 - 瑞士警方称，该国周一晚上发生火车相撞事故，造成约35人受伤，其中五人伤势严重。
警方发言人Jean-Christophe Sauterel称，事故发生在沃州格朗日-马尔南（Granges-près-Marnand）地区，其中一列出事火车的司机下落不明，有可能在火车残骸中。
“出事的为区域列车，行驶速度稍慢，可能有一人遇难，另有五人伤势严重，这令人深感悲痛，但情况本来可能更糟糕，”Sauterel说道。
他指出，目前确定事故原因仍为时尚早。
一名伤员由直升机运送到洛桑（Lausanne）接受治疗，其他伤员由医护人员在现场治疗或被救护车送至医院进行治疗。
两列火车上有约40人，其中一列火车开往洛桑方向，另一列开往帕耶讷（Payerne）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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