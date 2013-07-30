瑞士发生火车相撞事故 35人受伤

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士格朗日-马尔南7月29日 - 瑞士警方称，该国周一晚上发生火车相撞事故，造成约35人受伤，其中五人伤势严重。
警方发言人Jean-Christophe Sauterel称，事故发生在沃州格朗日-马尔南（Granges-près-Marnand）地区，其中一列出事火车的司机下落不明，有可能在火车残骸中。
“出事的为区域列车，行驶速度稍慢，可能有一人遇难，另有五人伤势严重，这令人深感悲痛，但情况本来可能更糟糕，”Sauterel说道。
他指出，目前确定事故原因仍为时尚早。
一名伤员由直升机运送到洛桑（Lausanne）接受治疗，其他伤员由医护人员在现场治疗或被救护车送至医院进行治疗。
两列火车上有约40人，其中一列火车开往洛桑方向，另一列开往帕耶讷（Payerne）。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。