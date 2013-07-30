瑞士发生火车相撞事故 35人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士格朗日-马尔南7月29日 - 瑞士警方称，该国周一晚上发生火车相撞事故，造成约35人受伤，其中五人伤势严重。

警方发言人Jean-Christophe Sauterel称，事故发生在沃州格朗日-马尔南（Granges-près-Marnand）地区，其中一列出事火车的司机下落不明，有可能在火车残骸中。

“出事的为区域列车，行驶速度稍慢，可能有一人遇难，另有五人伤势严重，这令人深感悲痛，但情况本来可能更糟糕，”Sauterel说道。

他指出，目前确定事故原因仍为时尚早。

一名伤员由直升机运送到洛桑（Lausanne）接受治疗，其他伤员由医护人员在现场治疗或被救护车送至医院进行治疗。

两列火车上有约40人，其中一列火车开往洛桑方向，另一列开往帕耶讷（Payerne）。(完)