无色钻石拍得创纪录的2700万美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月16日 - 佳士得拍卖行称，一颗名为“温斯顿的遗产”（Winston Legacy）的钻石在日内瓦以接近2,700万美元的价格成交，本次拍会中同时也创下了珍珠和宝石的拍卖价格之最。

这颗101.73克拉钻石是本届“瑰丽珠宝”拍卖会上的焦点，周三由珠宝和手表公司哈里温斯顿（Harry Winston）出价2,590万瑞郎（2,670万美元）购得。

“哈里温斯顿获得了拍卖会上最完美的钻石，”克利斯蒂拍卖行的珠宝主管Rahul Kadakia说道。

这次拍卖会257件拍品合计收入1.02亿美元，达到创纪录的水平，表明宝石的投资热情未减。

“钻石、珍珠和宝石的价格纷纷创下纪录新高，精美钻石珠宝的国际买兴强烈，”Kadakia在声明中称。

周二，属于意大利女演员Gina Lollobrigida的一套钻石和自然珍珠耳饰在苏富比拍卖行以237万美元成交，也创下拍卖价格纪录。（完）