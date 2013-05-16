无色钻石拍得创纪录的2700万美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月16日 - 佳士得拍卖行称，一颗名为“温斯顿的遗产”（Winston Legacy）的钻石在日内瓦以接近2,700万美元的价格成交，本次拍会中同时也创下了珍珠和宝石的拍卖价格之最。
这颗101.73克拉钻石是本届“瑰丽珠宝”拍卖会上的焦点，周三由珠宝和手表公司哈里温斯顿（Harry Winston）出价2,590万瑞郎（2,670万美元）购得。
“哈里温斯顿获得了拍卖会上最完美的钻石，”克利斯蒂拍卖行的珠宝主管Rahul Kadakia说道。
这次拍卖会257件拍品合计收入1.02亿美元，达到创纪录的水平，表明宝石的投资热情未减。
“钻石、珍珠和宝石的价格纷纷创下纪录新高，精美钻石珠宝的国际买兴强烈，”Kadakia在声明中称。
周二，属于意大利女演员Gina Lollobrigida的一套钻石和自然珍珠耳饰在苏富比拍卖行以237万美元成交，也创下拍卖价格纪录。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。