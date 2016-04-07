瑞士央行总裁称将继续流通1,000面额瑞郎纸币

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伯尔尼4月6日（记者 Joshua Franklin） - 瑞士央行总裁乔丹（Thomas Jordan）周三称，没有停止流通1,000面额瑞郎纸币的计划。
欧洲财长们曾呼吁欧洲央行寻找方法加强有关500面额欧元纸币使用的安全，因担忧高面额纸币可能让恐怖分子和罪犯更容易携带现金。
乔丹表示，瑞士将在可预见的未来继续使用高面额纸币，因为瑞士境内现金的使用仍很广泛。
“1,000面额瑞郎纸币在瑞士境内仍大量使用，这是我们继续流通1,000面额瑞郎纸币的主要原因，”乔丹接受Reuters TV采访时说道。
“瑞士人民喜欢这一面额的纸币，想继续使用。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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