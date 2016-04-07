瑞士央行总裁称将继续流通1,000面额瑞郎纸币

(本文由路透中文网编译提供)

路透伯尔尼4月6日 - 瑞士央行总裁乔丹（Thomas Jordan）周三称，没有停止流通1,000面额瑞郎纸币的计划。

欧洲财长们曾呼吁欧洲央行寻找方法加强有关500面额欧元纸币使用的安全，因担忧高面额纸币可能让恐怖分子和罪犯更容易携带现金。

乔丹表示，瑞士将在可预见的未来继续使用高面额纸币，因为瑞士境内现金的使用仍很广泛。

“1,000面额瑞郎纸币在瑞士境内仍大量使用，这是我们继续流通1,000面额瑞郎纸币的主要原因，”乔丹接受Reuters TV采访时说道。

“瑞士人民喜欢这一面额的纸币，想继续使用。”（完）