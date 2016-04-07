瑞士央行总裁称将继续流通1,000面额瑞郎纸币

欧洲已公布经济指标--2017/1/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透伯尔尼4月6日 - 瑞士央行总裁乔丹（Thomas Jordan）周三称，没有停止流通1,000面额瑞郎纸币的计划。
欧洲财长们曾呼吁欧洲央行寻找方法加强有关500面额欧元纸币使用的安全，因担忧高面额纸币可能让恐怖分子和罪犯更容易携带现金。
乔丹表示，瑞士将在可预见的未来继续使用高面额纸币，因为瑞士境内现金的使用仍很广泛。
“1,000面额瑞郎纸币在瑞士境内仍大量使用，这是我们继续流通1,000面额瑞郎纸币的主要原因，”乔丹接受Reuters TV采访时说道。
“瑞士人民喜欢这一面额的纸币，想继续使用。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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