瑞士冻结亚努科维奇及其亲信共1.7亿瑞郎资产

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透苏黎世5月4日 -一家瑞士报纸周日报导称，该国联邦检察官已经冻结了乌克兰前总统亚努科维奇及其亲信在瑞士银行户头上的1.7亿瑞郎（1.9334亿美元）资产。
瑞士政府2月底下令冻结包括亚努科维奇和他的儿子Oleksander在内的20个乌克兰人的资产。瑞士政府3月又在制裁名单上增加了九个乌克兰人。
瑞士报纸Zentralschweiz am Sonntag称，瑞士联邦检察官已对涉嫌洗钱的个人展开五项调查，其冻结的涉案资产约为1.7亿瑞郎。
未能立即联系到联邦检察官办公室置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”