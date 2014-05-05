瑞士冻结亚努科维奇及其亲信共1.7亿瑞郎资产

路透苏黎世5月4日 -一家瑞士报纸周日报导称，该国联邦检察官已经冻结了乌克兰前总统亚努科维奇及其亲信在瑞士银行户头上的1.7亿瑞郎（1.9334亿美元）资产。

瑞士政府2月底下令冻结包括亚努科维奇和他的儿子Oleksander在内的20个乌克兰人的资产。瑞士政府3月又在制裁名单上增加了九个乌克兰人。

瑞士报纸Zentralschweiz am Sonntag称，瑞士联邦检察官已对涉嫌洗钱的个人展开五项调查，其冻结的涉案资产约为1.7亿瑞郎。

未能立即联系到联邦检察官办公室置评。(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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