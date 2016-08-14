版本:
中国
时事要闻 | 2016年 8月 14日 星期日 18:44 BJT

瑞士警方称男子持刀在火车上纵火行刺造成六人受伤

路透苏黎世8月13日 - 瑞士圣加仑警方表示，周六一名男子持刀并携带易燃液体在火车上攻击乘客，造成六人受伤。

根据警方的声明，受伤人士中有三名成人、两名青少年及一位六岁儿童。有五人被刺伤或烧伤。另有一人因救助他人而吸入浓烟。该攻击者为一瑞士公民，同样也受伤。

“根据目前的消息，现年27岁的持刀瑞士男子泼洒了易燃液体。该液体并着火燃烧，”声明稿称。

警方在接受welt.de访问时表示，当局尚不知道攻击动机，但可能是冲动型犯罪。

“要牵扯到恐怖攻击似乎仍非常牵强。”

警方声明稿表示，这起攻击事件发生在1220GMT，当时这辆列车即将进入Salez火车站。(完)

(编译 戴素萍 审校 李春喜)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐