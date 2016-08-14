瑞士警方称男子持刀在火车上纵火行刺造成六人受伤

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透苏黎世8月13日 - 瑞士圣加仑警方表示，周六一名男子持刀并携带易燃液体在火车上攻击乘客，造成六人受伤。
根据警方的声明，受伤人士中有三名成人、两名青少年及一位六岁儿童。有五人被刺伤或烧伤。另有一人因救助他人而吸入浓烟。该攻击者为一瑞士公民，同样也受伤。
“根据目前的消息，现年27岁的持刀瑞士男子泼洒了易燃液体。该液体并着火燃烧，”声明稿称。
警方在接受welt.de访问时表示，当局尚不知道攻击动机，但可能是冲动型犯罪。
“要牵扯到恐怖攻击似乎仍非常牵强。”
警方声明稿表示，这起攻击事件发生在1220GMT，当时这辆列车即将进入Salez火车站。(完)
(编译 戴素萍 审校 李春喜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。