豪华表制造商改变价格策略 应对低迷的市场形势

路透日内瓦1月20日 （记者 Astrid Wendlandt/Silke Koltrowitz） - 参加2016日内瓦钟表展的行业高管称，豪华手表制造商透出战略转型的迹象：推出更多价格相对较低的产品，以应对2008-09金融危机以来最严重的市场形势。

行业高管称，手表行业现在必须适应俄罗斯、中东和中国客户较一年前减少的情势。油价创下纪录低位以及中国经济放缓的迹象让手表行业面临多重叠加的冲击。

在本周的2016日内瓦钟表展上，卡地亚推出比往常更多价格相对便宜的产品。卡地亚是历峰集团CFR.VX旗下的领导品牌和主要利润来源。

其中包括卡地亚的新款男士腕表Drive，钢质表壳，定价略高于5,000欧元。

卡地亚之前只提供黄金表壳与皮质表带的新品，起步价超10,000欧元，然后才推出价格较低的款式。

卡地亚的姐妹品牌伯爵手表通常起步价不低于10,000欧元，但这次伯爵重新推出了一款起步价稍高于7,000欧元的女士腕表。历峰集团旗下万宝龙也投资出品了一系列低价产品。

“消费者现在的价格意识不一样了……价格弹性也比过去要小，”伯爵手表首席执行官Philippe Leopold-Metzger在钟表展上对路透表示。

“情势艰难。市场发生了变化，定价方面竞争更剧烈了。”

俄罗斯和中东顾客的购买力因油价暴跌受损。中国是推动高端钟表行业成长的最大驱动力，但部分归因于经济减速以及政府打击送礼和官员炫耀性消费行为，中国市场的需求已经下滑。（完）