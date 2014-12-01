瑞士公布法律草案 强制提高女性在公司高层中的比例

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透苏黎世11月28日 - 瑞士政府周五公布一份初期法律草案，建议女性在大型上市公司中应占管理层和董事会中至少30%职位，试验性利用立法来提高这一比例。
该提案中没有呼吁其他欧洲国家也强制性推行配额，没有达到目标的企业将必须为自己作出解释，但不用面临处罚。
不过，该草案将对瑞士有重要影响，该国的瑞银、诺华制药和ABB等大公司几乎没有女性任职高层职位，且之前依仗纯粹自愿实现这一目标的努力基本失败。
“目前60%的上市公司董事会中没有一名女性，”瑞士司法部长西蒙奈塔·索玛鲁嘎（Simonetta Sommaruga）周五在新闻发布会上称。
“政府已经考虑如何解决这一性别配额问题，及是否需要带有处罚的有约束力措施。得出的结论是遵从或被迫解释的条款能产生相当的压力。”
依据该草，瑞士各公司将在五年内必须适应这一新要求，且强制要求需要在年度薪酬报告中解释任何（配额）不足问题。该草案仍需要通过其他政党和团体的讨论。
瑞士雇主协会和独立财富管理公司zCapital的一项研究称，瑞士20家最大型上市公司中，女性在执行董事席位中仅占16%。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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