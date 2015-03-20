《热点透视》瑞士仍未从阻升瑞郎失败的阴影中缓过神来

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 徐文焰

路透伦敦3月19日 - 可怜的瑞士。尽管该国央行用尽全力，瑞郎仍被汹涌而来的外汇资金淹没。其结果就是国内生产总值(GDP)增长放缓，到处弥漫着沮丧情绪。

毫无疑问，在过去很多年中，瑞士在与欧盟的紧密联系中获得的好处多过付出的代价。该国工业与金融业同欧盟已经完美融合，在多数时候甚至可以将欧盟视为本土市场。

但欧元是一个重要的例外，它只能属于欧元区。在2008年金融危机以及随后的欧元区债务危机期间，巨额资金涌入瑞郎。虽然瑞士银行账户不再是避税天堂，但瑞郎却可以成为欧元区万一解体后的避风港。

截至2011年8月，瑞郎兑欧元已较危机前水准升值约60%。这样的升幅令出口商难以忍受。瑞士央行的解决办法是为瑞郎兑欧元设定1.20的上限。但这一上限在今年1月被放弃，因为它导致瑞士央行的资产负债规模过度膨胀。

瑞郎兑欧元目前约报1.06，远高于许多民间分析师所认为的合理水准。这导致瑞士经济增长减速。政府专家去年12月预计，瑞士2015年GDP增长2.1%，2016年增长2.4%；到了3月19日，增长预估被分别调降为0.9%和1.8%，尽管油价下跌且欧元区经济形势好转。

瑞士央行无计可施，它只能进行小范围的修修补补。瑞士政府也无能为力。企业可能最终会以削减成本来应对，但资金流动要比薪资谈判和投资策略更加迅速，也更强有力。

对于大央行而言，瑞士的问题只不过是汇率战的附带损害罢了。在这种冲突中，小个子通常是输家。(完)

(译文审校 许娜)