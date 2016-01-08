沪综指开盘涨逾2% 因证监会暂停熔断及出台大股东减持新规

路透上海1月8日 - 中国股市沪综指周五开盘大涨逾2%，在中国证监会昨日出台大股东及董监事等减持股份的最新规定及暂停A股熔断机制实施后，市场恐慌情绪有所缓和。

沪综指.SSEC开盘报3,194.625点，涨69.624点，或2.23%，昨日沪综指收跌7.04%；而沪深300指数.CSI300开盘涨2.35%。

在A股市场本周出现两天大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会周四发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。（完）