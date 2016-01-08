沪综指开盘涨逾2% 因证监会暂停熔断及出台大股东减持新规

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月8日 - 中国股市沪综指周五开盘大涨逾2%，在中国证监会昨日出台大股东及董监事等减持股份的最新规定及暂停A股熔断机制实施后，市场恐慌情绪有所缓和。
沪综指.SSEC开盘报3,194.625点，涨69.624点，或2.23%，昨日沪综指收跌7.04%；而沪深300指数.CSI300开盘涨2.35%。
在A股市场本周出现两天大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会周四发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。
周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)