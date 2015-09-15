难民之旅：“幸福回忆”被丢弃在海里

9月11日，6岁的Yasmine随家人逃离了饱受战火摧残的叙利亚Dir al Zour， 带她一家人从土耳其博德鲁姆跨海到达希腊莱斯博斯岛的人扔掉了她们的行李箱，里面装有祖母给她的连衣裙。 REUTERS/Zohra Bensemra

路透希腊莱斯博斯岛9月15日 - 六岁的Yasmine在海边哭。刚刚带她一家人从土耳其博德鲁姆跨海到达希腊莱斯博斯岛的人扔掉了她们的行李箱，里面装有祖母给她的连衣裙。

她全家逃离了饱受战火摧残的叙利亚Dir al Zour，期待在欧洲过上更加安全的新生活。

她们的目的地是德国，这也是Yasmine哭泣的原因之一。她的祖母已经以难民身份在德国待了两个月，Yasmine希望祖母看到自己留着那条连衣裙。

不久后，Yasmine的父亲、30岁的Ihab坐在希腊当局派出的将难民送往雅典的渡轮上讲述了自己情感上的伤痛。

那个行李箱里也装着他的结婚照。Ihab感觉自己已经失去了幸福回忆。

成千上万的家庭从土耳其和中东前往欧洲，经过希腊和巴尔干进入匈牙利等国。

很多人向人贩子支付部分旅程的费用，尤其是危险的土耳其到希腊之行。

24岁的Malik来自叙利亚库尔德地区Hassaga，他说自己不得不卖掉侄女的耳环获得150欧元，从而凑齐一家五口前往莱斯博斯岛需要向人贩子支付的每人2,250欧元。

难民们称，他们乘坐充气船必须支付美元，而乘坐快艇需要支付欧元。

来自大马士革的难民Haytham称，为了登上人贩子的船，难民们需要连夜乘车五个小时，再步行两个小时穿越一片黑暗的森林，有持枪者随行。“他们不许我们使用任何灯光。”

从土耳其抵达希腊并前往雅典只是难民们此行的开始。接下去他们要穿越马其顿和塞尔维亚抵达匈牙利，再前往奥地利、德国等国家。

“我准备走到天涯海角，为我的孩子寻找更好的生活和教育，”刚刚抵达莱斯博斯岛的叙利亚人Feraz Chawa说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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