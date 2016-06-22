打击“伊斯兰国”的胜果不够 效果可能适得其反--美国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月22日（记者 John Walcott） - 美国总统奥巴马和部分美国官员高度评价近期在伊拉克和叙利亚打击“伊斯兰国”所取得的军事胜利；但另有一些美国官员和外部专家警告称，美国支持的空中和地面行动远不能摧毁该组织，甚至可能适得其反。

一些美国情报官员表示，尽管“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚的失败侵蚀了其不败形象，但可能令该组织在未受影响的逊尼派穆斯林眼中的合法性上升，因为什叶派穆斯林和库尔德武装是打击“伊斯兰国”的主力。

一些美国官员指出，随着“伊斯兰国”在伊拉克费卢杰等地的失利，该组织将更趋采取非常规性的军事策略，引导和鼓励针对欧洲与美国等地“软”目标的更多袭击。

一名美国情报官员匿名警告称，该组织失去费卢杰等地后，可能会采取更多游击战术，阻碍恢复政府服务的努力。

“我们预计‘伊斯兰国’将骚扰控制原本占领城市的当地部队，将战斗延长。”(完)